Calciomercato Napoli, subito prima mossa di Conte per convincere i big a non partire

Calciomercato Napoli - Conte in azzurro, ci siamo. Come conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola, l’accordo economico è stato in linea di massima trovato e restano da limare solo alcuni dettagli come l’intesa per lo staff. Ma si va dritti verso la fumata bianca.

Conte-Napoli, primi contatti coi giocatori

Conte - si legge sul quotidiano - considera quello partenopeo un terre molto fertile, tuttavia teme che dopo un’annata del genere in molti chiedano di andar via. Il primo è stato proprio il capitano Giovanni Di Lorenzo e non è l’unico: anche altri calciatori - assicura il CorSera - si stanno guardando attorno.

Così Conte e staff hanno già avuto i primi approcci proprio con i calciatori, contattati singolarmente, per dissuaderli da un’eventuale separazione. Un modo diretto per arginare eventuali fughe: primo step motivazionale.