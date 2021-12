Napoli su Kumbulla, Repubblica: è il prescelto per sostituire Manolas, spunta l'alternativa

Notizie Napoli calcio. Il Napoli è a caccia del sostituto ideale dopo la cessione di Kostas Manolas all'Olympiakos. Sono tanti i nomi al momento sondati dal ds Cristiano Giuntoli, che lavora per regalare a Spalletti almeno un colpo nel mercato di riparazione.

Kumbulla

Calciomercato Napoli, idea Kumbulla

Secondo quanto riportato da Repubblica, c'è un nome in pole position per i partenopei: si tratta di Kumbulla della Roma. L'ex centrale del Verona già in passato è stato sondato dai partenopei, ma con l'avvento di Mourinho nella Capitale il suo utilizzo è sensibilmente diminuito. Il Napoli fiuta l'occasione e ragiona sulla formula da proporre alla Roma, con i giallorossi che darebbero il via libera solo dopo aver trovato il sostituto.

L'alternativa a Kumbulla, prosegue Repubblica, è rappresentata da Casale del Verona. Giovane talento degli scaligeri, si sta mettendo in mostra con la squadra di Tudor ed ha attirato le attenzioni degli uomini mercato del Napoli. Il Verona valuta il cartellino del giocatore 15 milioni di euro, il rapporto tra le due società è ottimo e si potrebbe arrivare a un accordo.