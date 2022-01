Ultimissime calciomercato Napoli - Stasera alle ore 23:30 va in onda La Domenica Sportiva su RAI 2. In diretta dalla sede ufficiale del calcio mercato, vi sarà l'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato. Ospiti di Venerato, gli agenti Fifa Andrea D'Amico e Fabrizio Ferrari, intermediario della trattativa di Tuanzebe al Napli. In primo piano il mercato di Juve, Napoli, Milan, Lazio e Roma.