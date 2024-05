Calciomercato Napoli, spunta l'idea Conte-Manna: può essere lui il sostituto di Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - Ormai il futuro di Victor Osimhen sembra scritto e lontano da Napoli: il rinnovo firmato dal nigeriano e da De Laurentiis a dicembre con clausola rescissoria fra i 120 e i 130 milioni di euro è stato il primo passo verso l'addio concordato in questa sessione estiva di mercato. Un accordo tacito fra Osimhen e la dirigenza della SSC Napoli, che ha concesso all'attaccante la possibilità di andar via, ma alle condizioni del Napoli, senza disperderne il patrimonio economico. Una scelta accettata con grande serietà da Osimhen, che è grato al club azzurro per il trattamento di questi anni e ha deciso di accettare questa formula, senza braccio di ferro o addio fra un anno a parametro zero.

Larsen e Cristiano Ronaldo

Calciomercato Napoli: i nomi per sostituire Osimhen

E allora per il sostituto di Osimhen iniziano a circolare i primi nomi. Da Dovbyk e Lukaku al più difficile (e costoso) Gyokeres. Ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto anche il nome di un giovane e promettente attaccante: si tratta di Jorgen Strand Larsen, punta del Celta Vigo:

"Viktor Einar Gyökeres, 26 anni martedì, lo svedese dello Sporting che nella stagione ormai conclusa ha segnato 43 gol in 50 partite; e il norvegese Jorgen Strand Larsen, 24 anni, del Celta Vigo. Sono valutazioni, sono nomi al vaglio, sono attaccanti che però hanno caratteristiche simili: corazzieri, fisico imponente, riempiono l’area, la dominano. È l’identikit che viene fuori naturalmente in questa prima fase di strategie".

Larsen-Napoli: ruolo e caratteristiche

Il norvegese Jorgen Strand Larsen ha 24 anni ed è alto 1 metro e 93 centimetri: l'attaccante che piace al Napoli classe 2000 ha giocato 37 gare di Liga segnando 13 gol e servendo 3 assist in questa stagione. Il centravanti di piede destro gioca principalmente centravanti: in questa stagione, sono 33 le gare da prima punta. Con 4 gare, due da ala mancina e due sull'out destro. La giovane punta ha anche un passato in Italia, perché nella stagione 17/18 ha giocato col Milan U18. Ed è già nel giro della Nazionale norvegese, dove ha debuttato il 18 novembre 2020. E ha collezionato già 13 presenze con 3 gol e 3 assist in nazionale.

Jorgen Strand Larsen con la Norvegia

Jorgen Strand Larsen: stipendio e contratto

La sorpresa è lo stipendio di Jorgen Strand Larsen: infatti, al Celta Vigo, guadagna soli 260 mila euro all'anno. Un parametro ampiamente alla portata del Napoli, sebbene abbia un contratto lungo in scadenza nel 2028 che può far lievitare il prezzo. Si parla di una valutazione di mercato, per l'attaccante norvegese, di 20 milioni di euro.