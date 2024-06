Buongiorno-Napoli, Sportitalia: c'è stata la prima offerta ufficiale! Dettagli e risposta di Cairo

Calciomercato Napoli, arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda Alessandro Buongiorno dagli studi di Sportitalia.

Buongiorno-Napoli, avanzata la prima offerta

Secondo quanto infatti riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha presentato in queste ore la prima offerta ufficiale da 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il difensore del Torino è per distacco la prima scelta di Antonio Conte per il reparto. Ci sono altre suggestioni come Hermoso per il quale non è ancora fatta e ha altre offerte ma Buongiorno è la priorità. Il Napoli, oltre al cash, ha proposto anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica ma Cairo ha risposto con una richiesta da 45 milioni di euro.