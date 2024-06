Calciomercato Napoli, Spinazzola pista calda! Ha accettato tutte le condizioni, i dettagli

Calciomercato Napoli, la pista che porta a Leonardo Spinazzola per la fascia si fa sempre più calda: lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

Il club, infatti, ha fiutato l’affare e ha dettato le proprie condizioni che il giocatore sembra orientato ad accettare. Spinazzola piace tanto ad Antonio Conte e se in condizione può essere una freccia per l’esterno.

Il contratto sarebbe di un anno più uno. Una specie di accordo a gettone per la prossima stagione con opzione unilaterale a favore della società di prolungare in base a prestazioni e obiettivi. L’ingaggio sarebbe lo stesso percepito in giallorosso, da 3 milioni di euro, ma spalmato appunto sugli ipotetici 24 mesi azzurri.