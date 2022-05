Calciomercato Napoli, SKY - Ecco la decisione su Ospina-Meret. Quattro azzurri restano, tre esuberi sul mercato

Calciomercato Napoli - Ecco la situazione fra conferme ed esuberi, oltre alla decisione su Ospina-Meret secondo gli esperti di Sky Sport. Arrivano novità sul futuro di Petagna, Politano e Ounas. Ma non solo. Ecco tutti i nomi fra ingressi, certezze ed uscite.

Ma è arrivata anche la decisione su chi resterà fra Ospina e Meret nel prossimo calciomercato del Napoli. Secondo SKY Sport infatti alla fine resterà David Ospina con la cessione di Alex Meret. L'ha confermato a Radio Marte, l'esperto di calciomercato Luca Marchetti:

"Ospina e Meret? Credo che alla fine resterà il colombiano. Demme, Ounas e Petagna andranno via solo con le giuste offerte. Su questi giocatori il Napoli ha fatto un grande investimento e non li svenderà, per di più non sono giocatori che hanno fallito una stagione. Ounas, inoltre, piace molto a Spalletti. Svanberg e Hickey potrebbero essere dei prospetti per il Napoli, anche se credo si andrà su un profilo più europeo. Il fuggi fuggi generale non è voluto dai giocatori, ma parte dalla società. Restano Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano al 100%. I giocatori centrali andranno via solo alle giuste cifre, il Napoli non smantellerà la squadra".