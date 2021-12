Calciomercato Napoli, si allontana Min-Jae Kim: il Fenerbahce non apre al prestito del coreano

Notizie Napoli calcio. Non solo Axel Tuanzebe, il Napoli nelle ultime ore ha provato a capire i margini per arrivare al coreano Min-Jae Kim del Fenerbahce. Ecco quanto riportato da Sky Sport:

Per quanto riguarda, invece, Min-Jae Kim, il difensore del Fenerbahce, al momento non ci sono aperture del club turco per il prestito. Per velocizzare l'operazione in entrata e rinforzare il reparto difensivo, quindi, il Napoli ha alzato l'offerta per Tuanzebe, e spera di ricevere risposte positive entro domenica prossima.