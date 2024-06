Calciomercato Napoli, Sgarbi torna in azzurro dal prestito all'Avellino: su di lui alcuni club di B | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Lorenzo Sgarbi è stato uno dei calciatori rivelazione dell'Avelino in questa stagione. Con la maglia dei lupi biancoverdi, Sgarbi ha giocato prima da seconda punta e poi da laterale destro a tutta fascia nel sistema di gioco del tecnico Michele Pazienza. Il rendimento è stato ottimo sotto l'aspetto della quantità e della qualità tanto che in 38 gare ufficiali ha messo a segno 7 gol e ben 15 assist.

Sgarbi, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, farà ritorno in azzurro per poi essere girato altrove. Da vedere se ancora in prestito oppure a titolo definitivo. Su di lui ci sono già alcuni club di B pronti a puntarci.

RIPRODUZIONE RISERVATA