Calciomercato - Possibile incontro tra il Napoli e l'agente di Sepe, il portiere potrebbe tornare a vestire l'azzurro

Calciomercato Napoli. C'è in agenda un possibile incontro fra il Napoli e l'agente di Luigi Sepe. C'è la possibilità concreta che il portiere torni al Napoli, anche in virtù della compilazione delle liste della Serie A. I ducali avrebbero l'obbligo di riscatto, ma dietro il pagamento di una cifra relativamente bassa potrebbero anche far cadere l'opzione. Toccherà capire chi sarà il titolare fra Meret e Ospina, con il primo che piace molto a De Laurentiis ma non a Gattuso.

RINNOVO PER GLI ESTERNI DI DIFESA? Contestualmente si parlerà anche dei possibili prolungamenti per Giovanni Di Lorenzo e per Mario Rui, rappresentati anche loro da Mario Giuffedi. Il primo potrebbe rinnovare al 2025, il portoghese al 2024, almeno nelle intenzioni.