Calciomercato Napoli, sei nomi per l'attacco: la lista di Manna

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino svela tutti gli obiettivi in attacco del Napoli. E oltre Jonathan David, ci sono altri cinque nomi:

"In attacco, domenica Manna vedrà da vicino un altro potenziale ingresso: Bonny del Parma. Un po' più fredda la pista che porta a Lucca dell'Udinese. Occhio a un'altra grande tentazione: Darwin Nunez del Liverpool. Praticamente l'attaccante uruguaiano è fuori dal progetto tecnico di Slot tant'é che a gennaio sembrava a un passo dall'Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Ma alla fine la trattativa non è andata in porto. L'interesse della Saudi Pro League, però, resta forte e non è detto che in estate non si possano riallacciare i contatti. Nei grandi sogni Oltremanica, c'è un altro nome: Rasmus Hojlund. Il Manchster United farà una mezza rivoluzione: vero che è in finale di Europa League, ma la sua Premier è stata disastrosa. E Garnacho? Lo United lo cede, ma non abbassa le pretese: vuole 70 milioni di euro".