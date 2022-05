Calciomercato Napoli, rumors anche dalla Premier per Koulibaly: ecco la valutazione

Il Napoli avrebbe stanziato il prezzo per cedere il difensreo Koulibaly. L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, al simmit che si è tenuto ieri tra i vertici del calcio Napoli e in particolare sulle strategie di mercato da attuare.

Koulibaly è seguito dal Barcellona, da vedere quali saranno le mosse del club catalano che finora non ha fatto offerte. E nell’eventuale trattativa non rientrerà Pjanic: l’ex centrocampista della Juve non fa parte dei piani azzurri. Kalidou chiuderà contro lo Spezia la sua ottava stagione a Napoli ed è sotto contratto fino al 2023, quest’estate quindi si parlerà del suo rinnovo altrimenti arriverebbe a scadenza di contratto la prossima stagione.

E quest’estate bisognerà monitorare le offerte che arriveranno al Napoli per il difensore senegalese, la valutazione è tra i 40 e i 45 milioni. In passato s’interessarono a lui Manchester City e Psg. E ora con l’addio di Insigne indosserà la fascia di capitano se il futuro continuerà ad essere per lui ancora a Napoli.