Calciomercato Napoli, Romano annuncia: "Barranechea in Premier, affare in chiusura"

Lo conferma l'esperto di mercato Fabrizio Romano via X:

Enzo Barrenechea aperto al trasferimento all'Aston Villa, è in corso la trattativa con la Juventus per lo scambio di Douglas Luiz. L'interesse di Barrenechea per il passaggio al Premier LEague dopo Wes McKennie che al momento non fa più parte delle trattative, come rivelato ieri. Juve e Villa restano in trattativa.