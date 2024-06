Calciomercato Napoli, ecco il contratto che sarà proposto a Meret

Calciomercato Napoli, quale futuro per Alex Meret in questo nuovo ciclo azzurro? Il portiere dovrebbe restare in azzurro come rivelato di recente dal suo agente, ma bisognerà formalizzare il prolungamento.

Calciomercato Napoli, ultime rinnovo Meret

Da questo punto di vista come riporta Il Mattino oggi in edicola, la società ha già le idee chiare sulla proposta che avanzerà al portiere friulano: ovvero un triennale con opzione di un altro anno. Nel frattempo sarà da inquadrare il futuro anche di Elia Caprile che rientrerà dal prestito a Empoli.