KKN - Meret verso il rinnovo, Ospina dirà addio: già bloccato il sostituto

Notizie Napoli calcio. Tra i dubbi maggiori di Spalletti per la prossima stagione c'è quello relativo ai portieri: Ospina è in scadenza, mentre Meret vuole garanzie di titolarità per rinnovare. Una questione intricata, che sembrerebbe però essere arrivata ad una svolta.

Ospina Meret Napoli

Napoli, ultime su Ospina, Meret e Sirigu

A riportare novità è Kiss Kiss Napoli, con Meret vicino al rinnovo ed alla titolarità il prossimo anno. Questo comporterebbe l'addio di Ospina, con il quale non c'è accordo per il rinnovo. Per sostituire il colombiano - riferisce la radio ufficiale - il club azzurro ha già bloccato Salvatore Sirigu, libero a parametro zero dal 30 giugno prossimo.