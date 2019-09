RAI, Venerato a CN24: "Alla prossima sosta l'ufficialità dei rinnovi di Maksimovic, Milik e Zielinski"

Calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Su Ancelotti e Sarri: "Ancelotti ha la sua storia, ogni allenatore importante cerca di portare un qualcosa di suo. Ha le sue idee come tutti gli esseri umani. Non è distante dalla visione di Maurizio Sarri. I principi di gioco di Sarri e Ancelotti sono gli stessi. Io prediligo il 4-3-3, mi piace molto questo sistema di gioco. Il modulo non è un problema, importanti sono le caratteristiche dei giocatori. Allan e Zielinski fanno fatica in mediana, condizionati anche dalla condizione fisica".

Su Ghoulam: "E' un giocatore importante, se ritorna al 100% è un elemento che può spostare gli equilibri. Credo che quando si è infortunato, era uno dei tre migliori terzini del mondo. Deve ritrovare se stesso, Ancelotti lo vuole far giocare per farlo tornare in condizione. Deve capire il nuovo sistema difensivo, diverso rispetto a quello di Sarri, e tornare a giocare tutti i novanta minuti. E' un giocatore che deve recuperare fisicamente".

Sulla frase di Koulibaly e i 150 milioni rifiutati da De Laurentiis: "E' una battuta, il giocatore potrà gestire il proprio futuro il prossimo anno".

Sui rinnovi: "La situazione è la stessa dei giorni scorsi, alla prossima sosta potranno arrivare gli annunci di Milik, Zielinski e Maksimovic".