Calciomercato Napoli. Matteo Politano è l'obiettivo numero in questo momento del Napoli, il diesse Giuntoli è a Milano per chiudere la trattativa e regalare a Gattuso il terzo innesto in questa sessione di mercato. Ecco le ultime riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport.

"L'incontro previsto è stato positivo, Politano ha aperto al Napoli: domattina nuovo aggiornamento per trovare l'intesa sul contratto", questo il tweet di Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport.