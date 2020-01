Politano-Napoli, Sky: ai dettagli con l'Inter, Giuntoli incontrerà anche l'agente del calciatore. Llorente può rientrare nell'affare

Calciomercato Napoli - Inter e Napoli continuano a lavorare per il trasferimento di Matteo Politano in azzurro. Nella giornata di oggi, alle 18, c'è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, e la dirigenza nerazzurra per trovare l'accordo, che non è stato ancora raggiunto in maniera definitiva.

Politano

Inter-Napoli, Politano ai dettagli: può rientrare Llorente

Non c'è infatti ancora l'intesa totale sulle modalità di pagamento e la cifra finale richiesta dall'Inter di 25 milioni di euro. C'è però l'accordo sulla formula del trasferimento ma il Napoli offre leggermente meno considerando anche i bonus. Per questo le parti sono al lavoro. Adesso Giuntoli parlerà con gli agenti del giocatore per trovare un accordo anche lato Politano. In queste ore Inter e Napoli stanno anche ragionando di poter inserire nella trattativa Llorente in prestito. In quel caso salterebbe il trasferimento di Olivier Giroud dal Chelsea all'Inter, con cui i nerazzurri hanno già un accordo da tempo.