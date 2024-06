Calciomercato Napoli, piace Giovanni Leoni: Manna ci prova

Calciomercato Napoli, si sarebbe aggiunto anche il club azzurro alla fila per Giovanni Leoni. Si tratta di un talentoso difensore centrale da 193 centimetri, di proprietà della Sampdoria, e reduce da dodici presenze in B nella seconda parte dello scorso torneo. E’ La Repubblica oggi in edicola a riportare dell’interesse partenopeo.

Calciomercato Napoli, interesse per Giovanni Leoni?

"Si sono registrati poi gli interessi dal Parma, che punta forte sui giovani e sarebbe forse la soluzione ideale per la crescita del difensore, e del Napoli, dove è arrivato Giovanni Manna, lunga esperienza alle spalle proprio alla Juventus. Adesso, però, si è aggiunta anche l’Inter", si legge sul quotidiano.