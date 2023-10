ESPN - Chelsea e Real Madrid vogliono Osimhen: ci proveranno già a gennaio

Il Napoli dovrà stare attento nel mese di gennaio quando inizierà la sessione di calciomercato di gennaio e torneranno le tante voci su un possibile trasferimento di Victor Osimhen che non vive un bel momento con la società azzurra. Ora Chelsea e Real Madrid ci provano subito.

Osimhen

Calciomercato Napoli: Osimhen tra Chelsea e Arsenal

Napoli - Dopo aver vinto il titolo di capocannoniere e lo scudetto in Serie A col Napoli la passata stagione oggi Osimhen vive un momento difficile con un contratto fino al 2025 che difficilmente sarà rinnovato e dei rapporti inclinati con società e allenatore. Il suo addio sembra più vicino rispetto la scorsa estate quando il Napoli rifiutava importanti offerte da oltre 120 milioni di euro.

Le conferme arrivano direttamente dall'Inghilterra, dove i colleghi di ESPN UK hanno registrato il forte interesse di Chelsea e Real Madrid per l'attaccante del Napoli Victor Osimhen che potrebbe partire già a gennaio visto che è stato messa nella lista degli obiettivi dei due top club londinese.

Il Chelsea è sul mercato per un centravanti per gennaio e sta già monitorando Ivan Toney del Brentford, che sta attirando anche l'interesse anche dell'Arsenal. Intanto, il Chelsea potrebbe puntare forte su Osimhen per rinforzare il reparto offensivo a gennaio.

Il Napoli spera di mantenere Osimhen fino alla prossima estate, almeno, mentre tenta di legare il 24enne con un nuovo contratto, ma le trattative sono rallentate per il rinnovo, per la questione della clausola rescissoria e il caso TikTok. Il suo contratto scade nel giugno 2025.