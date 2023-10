Chelsea deciso: a gennaio super investimento, c'è Osimhen nel mirino

Il Napoli trema perché nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe andar via Victor Osimhen con il Chelsea che fa sul serio. Il club inglese ha intenzione di investire forte sul giocatore.

Calciomercato Napoli: Osimhen nel mirino del Chelsea

Napoli - Aggiornamenti importanti che arrivano sul fronte mercato dall'Inghilterra. Perché il noto tabloid The Guardian parla di quello che sarà il futuro di Victor Osimhen che è diventato uno dei principali obiettivi del Chelsea per la sessione invernale di gennaio.

Saranno mesi decisivi i prossimi per quanto riguarda la situazione tra Osimhen e il Napoli che può portare anche ad una cessione dell'attaccante nigeriano nel mese di gennaio. In casa Chelsea sono sicuro che ci sarà un grosso investimento in attacco, è il desiderio del club e del nuovo allenatore Pochettino che ha bisogno di un bomber che segni con regolarità.

Nel mirino del Chelsea c'è Osimhen ma il Napoli non lo lascerà partire facilmente, in particolar modo nella sessione di calciomercato di gennaio.

Napoli: il prezzo di Osimhen per il Chelsea

La scorsa estate sono state rifiutate offerte da 130 milioni di euro circa per Osimhen, per questo motivo il Chelsea per convincere il Napoli dovrà alzare l'asticella, ancor di più se pensiamo che il trasferimento possa arrivare a stagione in corso. Importante e decisivo sarà trovare un sostituto per il Napoli.

Osimhen Chelsea: c'è l'alternativa

Lo stesso Osimhen potrebbe spingere per approdare al Chelsea perché da sempre ha rivelato che giocare in Premier League è un suo sogno. Un'alternativa a Osimhen per il Chelsea è Ivan Toney del Brentford, valutato oltre 60 milioni di euro.