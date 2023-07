Fox Sports - Lozano-Los Angeles, trattativa avanzata: contratto da capogiro, sarà il messicano più pagato in MLS

Calciomercato Napoli - Si fa sempre più vicina la possibilità MLS per Hirving Lozano. Aurelio de Laurentiis è stato chiaro con il Chucky e tutti gli altri calciatori che hanno ancora un altro anno di contratto e non hanno intenzione di rinnovare per andare a scadenza. Lozano è uno di quei calciatori che ha l'ingaggio più alto della rosa nonostante usufruisca anche degli sgravi del Decreto Crescita. Secondo Fox Sports, il calciatore sarebbe davvero vicino al trasferimento nel club dei Los Angeles.

Lozano Chiavelli De Laurentiis

Offerta Los Angeles per Lozano

Stando a quanto riferisce Fox Sports, per Hirving Lozano ci sarebbe un'offerta economica da capogiro. Qualora accettasse il trasferimento in MLS, Hirving sarebbe il calciatore messicano più pagato della storia. La trattativa sembrerebbe davvero molto avanzata. De Laurentiis ha da tempo aperto alla cessione del calciatore. La valutazione che fa il Napoli sarebbe intorno ai 20 milioni per il cartellino del Chucky arrivato in azzurro per 38 milioni di euro dal PSV. Se si concretizzasse la cessione in MLS si tratterebbe di un'altra plusvalenza per gli azzurri.