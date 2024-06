Calciomercato Napoli, occhio alla Roma: in pressing su Bellanova, l'offerta

Ultime news calciomercato - Non c'è solo il Napoli (che aspetta di capire il futuro di Mario Rui e Di Lorenzo) su Bellanova, ma c'è soprattutto la Roma. Ecco quanto riporta TMW:

"La Roma cerca rinforzi sulla fascia destra, col casting del club giallorosso che sembra aver trovato un nome favorito rispetto agli altri. Dopo le voci degli ultimi giorni, la Roma sembra infatti decisa a puntare con convinzione su Raoul Bellanova. L'esterno del Torino, classe 2000, dopo l'ottima stagione in maglia granata si appresta ad iniziare l'affascinante avventura con l'Italia a Euro2024. Una vetrina importante, che certifica le qualità del calciatore che tanto piace ai giallorossi.

Il Torino, per quanto riguarda la valutazione del cartellino di Bellanova, ha le idee chiare: per fa partire l'esterno serve un'offerta compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Dall'altra parte, la stessa Roma sta pensando di inserire nell'eventuale trattativa alcune contropartite, in particolare nomi di giovani della rosa che possono tornare ultili al Torino".