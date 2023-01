Napoli, che occasioni di mercato a parametro zero: la lista svincolati di lusso dell'estate 2023

"L'occasione fa l'uomo...scaltro", perché se in passato si era spesso scartata quest'ipotesi, il Napoli di Giuntoli e De Laurentiis degli ultimi anni hanno dimostrato di non disdegnare le occasioni che arrivano dalla lista svincolati. O comunque, han dimostrato di seguire con attenzione, monitorandone gli sviluppi, quelle situazioni di calciatori in scadenza di contratto che possano rivelarsi una interessante occasione per il prossimo calciomercato.

La scorsa estate è arrivato Salvatore Sirigu, mentre nell'annata precedente il colpo piazzato fu Juan Jesus: esperienza, qualità e leadership, arrivato a costo zero s'è rivelato un acquisto più che azzeccato. Diventando una pedina davvero importante per Luciano Spalletti, tant'è che a fine stagione scorsa è stata esercitata l'opzione per il prolungamento di un altro anno di contratto. Negli anni precedenti, furono provati con la stessa modalità gli acquisti di Llorente, Younes, Ciciretti e Machach, tra gli altri.

Calciomercato Napoli, occhio a svincolati e parametri zero: la lista

Insomma, è bene allora andare a dare un'occhiata sia alla lista svincolati che alla lista dei calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2023, che quindi già dai prossimi giorni, ovvero da gennaio, saranno liberi di accordarsi con una nuova squadra. Chiaramente andando ad individuare quelle pedine che sono in target per età (che però non è più una condicio sine qua non) e soprattutto per ingaggio: l'obiettivo principale è infatti l'abbattimento del monte ingaggi. Per questo motivo, è svincolato CR7 ma Cristiano Ronaldo non rientra nei parametri del club azzurro, così come Isco.

Calciomercato Napoli, lista svincolati 2023

E fra i calciatori in scadenza a giugno 2023? C'è sicuramente più di un obiettivo come Bamba e Adama Traoré, ma andiamo a scoprire tutti i profili interessanti da tenere sotto la lente d'ingrandimento nelle prossime settimane e mesi:

Jonathan Bamba è l'ala sinistra 26enne del Lille che ha segnato anche in amichevole allo stadio Maradona: duttile, di piede destro, agile e scattante, ma che può essere schierato anche sul versante opposto. Giocatore estremamente rapido, alto un metro e settantacinque, con dribbling e cambio passo fulminei: è molto bravo nei cross e spicca per la precisione sui calci piazzati. Con un valore di 20 milioni di euro , può arrivare a parametro zero: "Bamba sarebbe entusiasta di giocare a Napoli, lo ha rivelato in una confidenza fatta a un suo amico", svela Kiss Kiss Napoli .

è l'ala sinistra 26enne del che ha segnato anche in amichevole allo stadio Maradona: duttile, di piede destro, agile e scattante, ma che può essere schierato anche sul versante opposto. Giocatore estremamente rapido, alto un metro e settantacinque, con dribbling e cambio passo fulminei: è molto bravo nei cross e spicca per la precisione sui calci piazzati. Con un valore di , può arrivare a parametro zero: svela . Youri Tielemans in passato è stato accostato al Napoli , adesso è in scadenza col Leicester : ha 25 anni e guadagna 2 milioni netti a stagione (1,8 in sterline, 35mila a settimana). Ha un valore di mercato di 40 milioni di euro , ed è sicuramente una grossa occasione di mercato a parametro zero: oltre alle tre presenze col Belgio al Mondiale (e 1 gol e 2 assist in Nations League in 5 presenze), è protagonista da centrocampista d'inserimento in Premier League con 16 presenze quasi tutte da titolare, 3 gol e 1 assist.

in passato è stato accostato al , adesso è in scadenza col : ha 25 anni e guadagna a stagione (1,8 in sterline, 35mila a settimana). Ha un , ed è sicuramente una grossa occasione di mercato a parametro zero: oltre alle tre presenze col al Mondiale (e 1 gol e 2 assist in Nations League in 5 presenze), è protagonista da centrocampista d'inserimento in con 16 presenze quasi tutte da titolare, 3 gol e 1 assist. Evan Ndicka è un giovane difensore francese classe 1999, che gli azzurri affronteranno agli ottavi: gioca infatti nell' Eintracht Francoforte , ma il talento di 23 anni è in scadenza di contratto e ha il futuro dalla sua. Il Napoli lo monitora in caso di addio di Kim , se dovessero pagare la clausola rescissoria. In ogni caso, Giuntoli e lo staff di osservatori dei partenopei avranno modo di studiarlo da vicino nel doppio impegno in Champions League . Con un valore di 32 milioni di euro per Transfermarkt , a parametro zero sarebbe un vero affare: sempre titolare in Champions con 6 presenze e 1 assist, e in Bundesliga con 15 presenze e sole 2 ammonizioni. C'è quindi tanta concorrenza, per il centrale alto 1,92 m: abile marcatore, capace di andare anche a segno per la sua forza fisica. Rientra nei parametri dei partenopei, grazie allo stipendio di 2 milioni netti a stagione .

è un giovane difensore francese classe 1999, che gli azzurri affronteranno agli ottavi: gioca infatti nell' , ma il talento di 23 anni è in scadenza di contratto e ha il futuro dalla sua. Il lo monitora in caso di addio di , se dovessero pagare la clausola rescissoria. In ogni caso, e lo staff di osservatori dei partenopei avranno modo di studiarlo da vicino nel doppio impegno in . Con un per , a parametro zero sarebbe un vero affare: sempre titolare in con 6 presenze e 1 assist, e in con 15 presenze e sole 2 ammonizioni. C'è quindi tanta concorrenza, per il centrale alto 1,92 m: abile marcatore, capace di andare anche a segno per la sua forza fisica. Rientra nei parametri dei partenopei, grazie allo stipendio di . Marcus Thuram è la punta 25enne francese del Borussia Monchengladbach contesa da Inter , Bayern e United che prova ad acquistarlo già a gennaio (servono più di 10 milioni, è sul mercato). Un profilo interessante a parametro zero, ma il Napoli non accetterà né aste né le richieste elevate degli agenti: si potrebbe scatenare un'asta intorno ai 5 milioni netti a stagione . 10 gol e 3 assist in 15 presenze in Bundes e i 2 assist con 5 gare giocate al Mondiale, lo rendono uno dei piatti più succulenti del mercato invernale/estivo 2023.

è la punta 25enne francese del contesa da , e che prova ad acquistarlo già a gennaio (servono più di 10 milioni, è sul mercato). Un profilo interessante a parametro zero, ma il non accetterà né aste né le richieste elevate degli agenti: si potrebbe scatenare un'asta intorno ai . 10 gol e 3 assist in 15 presenze in Bundes e i 2 assist con 5 gare giocate al Mondiale, lo rendono uno dei più succulenti del mercato invernale/estivo 2023. Daichi Kamada è un'altra delle stelle dell' Eintracht che affronterà il Napoli , e che potrebbe essere monitorato da vicino: 26enne dal valore di 30 milioni , è assoluto protagonista della stagione in Germania con 7 gol e 4 assist in 13 presenze. Ma vanta anche 3 gol nelle 6 gare del girone di Champions : può giocare da trequartista, ma anche a metà campo.

è un'altra delle stelle dell' che affronterà il , e che potrebbe essere monitorato da vicino: 26enne dal , è assoluto protagonista della stagione in Germania con 7 gol e 4 assist in 13 presenze. Ma vanta anche 3 gol nelle 6 gare del girone di : può giocare da trequartista, ma anche a metà campo. Houssem Aouar è stato accostato prima dell'esperienza al Lione agli azzurri. Adesso è in scadenza, ha ancora 24 anni ma non ha convinto: potrebbe cercare infatti una piazza dove rilanciarsi e dimostrare tutto il suo valore (oggi 20 milioni , nel 2020 era quotato 55 milioni di euro). Centrocampista duttile, può giocare praticamente in ogni dove. Ma al momento non è sulla lista di Cristiano Giuntoli , anche per lo stipendio elevato a cui difficilmente rinuncerà. E poi il Napoli ha già i suoi obiettivi a centrocampo.

è stato accostato prima dell'esperienza al agli azzurri. Adesso è in scadenza, ha ancora 24 anni ma non ha convinto: potrebbe cercare infatti una piazza dove rilanciarsi e dimostrare tutto il suo (oggi , nel 2020 era quotato 55 milioni di euro). Centrocampista duttile, può giocare praticamente in ogni dove. Ma al momento non è sulla lista di , anche per lo stipendio elevato a cui difficilmente rinuncerà. E poi il ha già i suoi obiettivi a centrocampo. Adama Traoré è già stato accostato al Napoli e come rivela Sportitalia l'ala destra del Wolves " è interessato a un eventuale futuro in Italia". E Napoli potrebbe essere una possibilità, in caso di cessione in estate di Lozano , a parametro zero. Fisicità e velocità, sfidò anche gli azzurri con la maglia del Barcellona . I contatti con l'entourage del calciatore 27enne sono vivi, e se dovesse continuare a rifiutare il rinnovo e le sirene turche, potrebbe aprirsi la trattativa per l'approdo in Italia. Guadagna circa 2,5 milioni netti a stagione , che lo rende un acquisto possibile, in linea coi nuovi parametri societari.

è già stato accostato al e come rivela Sportitalia l'ala destra del " E potrebbe essere una possibilità, in caso di cessione in estate di , a parametro zero. Fisicità e velocità, sfidò anche gli azzurri con la maglia del . I contatti con l'entourage del calciatore 27enne sono vivi, e se dovesse continuare a rifiutare il rinnovo e le sirene turche, potrebbe aprirsi la trattativa per l'approdo in Italia. Guadagna circa , che lo rende un acquisto possibile, in linea coi nuovi parametri societari. Jorginho: l'ex azzurro attualmente al Chelsea è in scadenza di contratto e non disdegnerebbe il ritorno in Campania. Sebbene sia il perfetto vice-Lobotka, resta il nodo ingaggio e difficilmente De Laurentiis ha detto sì alle minestre riscaldate. Anche se il Napoli col brasiliano s'è lasciato in ottimi rapporti: in quell'estate fu venduto a cifra record e fu un'operazione che accontentò tutte le parti in causa. Ma i 6 milioni che Jorginho attualmente guadagna in Inghilterra sono fuori portata per le casse societarie del club partenopeo: quanto sarebbe disposto a rinunciare, pur di tornare in maglia azzurro Napoli?

Infine, sebbene non sia nel mirino degli azzurri, Ruslan Malinovskyi è un altro nome interessante che va a scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Il trequartista dell'Atalanta vuole cambiare aria, e l'intermediario Stefano Antonelli non s'è nascosto: "Si cerca un dopo Zielinski, ma non sarà Malinovskyi, cercano più un calciatore all'Anguissa. Malinovskyi sarebbe perfetto per Spalletti: darebbe 2-3 soluzioni in campo diverse".

E se dovesse servire un portiere esperto, che possa completare la rosa del prossimo anno? In lista ci sono i già accostati agli azzurri Sommer e Neto, oltre a Sportiello in trattativa però col Milan.

I parametro zero da scartare

E poi ci sono chiaramente i futuri parametri zero d'elite: se Messi è in odore di rinnovo al PSG ed è e resterà sempre e solo una suggestione, i due centrali dell'Inter, Skriniar e De Vrij sarebbero occasioni ghiotte ma con ingaggi pesanti. Offerta fra 6 e 9 milioni netti per lo slovacco, 4 i milioni attualmente percepiti dall'ex Lazio: niente da fare per il Napoli. E per citare altri nomi noti, ma che difficilmente possono essere accostati al club azzurro, ecco altri calciatori in scadenza al 30 giugno 2023 fra gli altri:

Benzema

Kante

Lemar

Firmino

Asensio

Rabiot

Giroud

Dzeko

Di Maria

Cuadrado

Smalling

Alex Sandro

Depay

Kroos

Muriel

Modric

Reus

James Rodriguez

Handanovic

Chiaramente, la lista fa riferimento allo stato attuale delle cose: ogni calciatore è libero di cambiare squadra sì, ma anche di rinnovare il suo contratto col club attuale, rispedendo al mittente ogni trattativa di calciomercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA