Calciomercato Napoli, non solo Lukaku: quatto super nomi per sostituire Osimhen

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen dovrebbe essere la cessione illustre del Napoli in questa sessione di mercato: il rinnovo a 10 milioni a stagione è fuori dai parametri del club di De Laurentiis per un'altra annata e la clausola da circa 130 milioni dovrebbe "favorire" la sua cessione.

Sostituto Osimhen-Napoli, i nomi

In attesa dell'offerta giusta per vendere Osimhen, il Napoli sta sondando il terreno a caccia del sostituto ideale da regalare a Conte. Non solo il pallino Lukaku, l'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea quattro nomi su tutti:

Oltre a Lukaku, comunque, il ds Manna guarda anche ad Artem Dovbyk, 26 anni, l’ucraino del Girona che ha concluso la Liga da Pichichi, da capocannoniere, e che ora si candida a essere uno dei trascinatori della sua nazionale all’Europeo: nel contratto fino al 2028 con gli spagnoli c’è una clausola rescissoria da 40 milioni. Il suo agente - lo ha ammesso il centravanti - parla con club italiani: Napoli e Milan. È di 17,5 milioni, invece, la clausola di Serhou Guirassy, guineano dello Stoccarda, 28 anni: molto contenuta, ma lui punta a un super incasso tra ingaggio e varie. È di 100 milioni quella dello svedese Viktor Gyökeres con lo Sporting Lisbona, mentre il Feyenoord valuta una quarantina di milioni il messicano Santiago Gimenez, 23 anni.

