Calciomercato Napoli - Se da una parte va spedito l’affare per Lazar Samardzic dell’Udinese, dall’altro non si sblocca quello per Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Mercato Napoli, chi può arrivare sulla fascia

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il Napoli si è spinto a 2 milioni di euro ma c’è ancora distanza. Ecco perché Davide Faraoni, esterno del Verona, potrebbe alla fine avere la meglio poiché potrebbe trasferirsi anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.