Calciomercato Napoli, nome nuovo per la fascia sinistra: si segue Cucurella del Barcellona, spunta la clausola

Ultime mercato Napoli. Nonostante i campionati siano fermi per l'emergenza Coronavirus, il Napoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro in grado di sostituire Faouzi Ghoulam. Vi abbiamo già parlato del continuo interesse per Kostas Tsimikas, ma nell'elenco di Giuntoli ci sarebbero anche altri profili.

Cucurella-Napoli, i dettagli

Secondo quanto riportato da Goal.com, i partenopei starebbero pensando a Marc Cucurella: classe '98 di proprietà del Barcellona (attualmente in prestito al Getafe), è una delle rivelazioni dell'ultima Liga. Nel suo contratto, inoltre, è presente una clausola rescissoria di 25 milioni.