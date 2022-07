Calciomercato Napoli, un giovane obiettivo finisce al Torino per meno di un milione

Calciomercato Napoli - Il Torino di Juric pesca in Serie C: tutto fatto per Brian Bayeye, terzino destro classe 2000 nell'ultima stagione al Catanzaro dove è sceso in campo 30 volte e regalando 7 assist.

Bayeye

Calciomercato Napoli, Bayeye va al Torino

Il giovane Bayeye, la cui procura è affidata a Vincenzo Pisacane (agente Insigne) era stato seguito anche dal Napoli prima che il Toro desse l'accelerata decisiva per l'operazione. Ecco quanto raccontato da Tuttosport: