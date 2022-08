Sky - Navas-Fabian trattative parallele! Idea contratto biennale per sfruttare il Decreto Crescita: i dettagli

Calciomercato Napoli. Si riscalda l'asse Napoli-Parigi nelle ultime ore. Il Psg è piombato su Fabian (scadenza 2023), mentre il club di De Laurentiis lavora da tempo per il portiere Keylor Navas.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato della doppia trattativa tra Napoli e Psg ai microfoni dell’emittente satellitare:

“Per Fabian Ruiz trattativa ancora non definita, ma si va in quella direzione. Il Napoli parte da una valutazione di 30mln ma si potrebbe arrivare a 25 più bonus. Contatti continui col Psg, c’è stata un’accelerata nelle ultime ore. La trattativa è parallela a quella di Keylor Navas, che il Napoli gradisce più di Kepa. Per il portiere costaricano c’è il problema ingaggio, ci vorrebbe un contributo importante da parte del Psg. A Navas però si potrebbe fare un contratto biennale, scatterebbe in questo modo il decreto crescita con dei benefici fiscali per il Napoli”.