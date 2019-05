Mertens, il padre: "Vuole restare per tanti anni a Napoli. In questi giorni sarà in Belgio con noi, lo chiamiamo Ciro anche qui!"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Herman Mertens, papà di Dries Mertens:

"Sono in Belgio e tra un'ora andrò a prendere Dries all'aeroporto, starà qualche giorno con noi. Dries non è grosso come Peter Crouch, ma è molto più veloce! Vuole restare un altro anno a Napoli ed ha un altro anno di contratto: sono certo che voglia onorarlo. Potrebbe restare anche per altri anni se il club gli dovesse sottoporre un prolungamento di contratto, ma non mi occupo di queste cose, non ne so nulla. Posso solo dire che Dries è felice a Napoli e sarebbe felice di restare anche qualche anno in più.

Cosa pensa Dries di Ancelotti? E' stato felice quando il tecnico ha firmato col Napoli. Ma, la cosa più importante per i giocatori è giocare bene e Dries è felice del suo rendimento.

Superare Hamsik e diventare il cannoniere più prolifico del Napoli? Per farcela in un anno sarà importante prima di tutto non avere infortuni. Sarebbe una grande cosa superare Hamsik, ma se Dries dovesse scegliere tra diventare il miglior marcatore della storia del Napoli o vincere lo scudetto, firmerebbe per vincere questo scudetto. Ciro è un nome meraviglioso, anche noi a casa a volte lo chiamiamo così".