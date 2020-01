Sky - Il Chelsea ha offerto 10 milioni per Mertens, il Napoli dice no. Il belga blocca Giroud, zero chance per la Roma

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Situazione Mertens? Offerta della Lazio a Giroud, intanto. Il Chelsea ha legato la partenza di Giroud però ad oggi all'arrivo di un attaccante. Hanno chiesto Mertens, il Napoli continua a dire di 'no': l'ultima offerta arrivata al Napoli è di 10 milioni di euro. Se il Chelsea non troverà la punta, Giroud non partirà. Roma su Mertens? No, credo che Dries o rimane al Napoli o va all'estero, in Italia non va ad un'altra squadra a gennaio. I tempi per chiudere per Mertens ci sono, il mercato inglese chiude a mezzanotte ma il Napoli non apre. Mertens può pure insistere ma non la vedo facile".