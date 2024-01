Sky - Il Napoli tenta il super colpo a centrocampo: insiste per Koné del Borussia M'gladbach!

Ultime news calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio è intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport per parlare del mercato degli azzurri:

"Come centrocampista, il Napoli ha provato nei giorni scorsi, e magari proverà ancora, a prendere Manu Koné del Borussia Monchengladbach : giocatore di grande talento, si sono mosse anche Atletico Madrid e Juventus . La Juventus vorrebbe prenderlo a giugno, anche il giocatore vorrebbe aspettare giugno per cambiare squadra. Ma il Napoli sta davvero insistendo e nel caso sarebbe un grande colpo".

E attraverso il suo sito ufficiale, Di Marzio aggiunge:

"Non solo Lazar Samardzic, il Napoli ha provato nei giorni scorsi a fare un tentativo per Kouadio Kone del Borussia Monchengladbach con all'attivo al momento un gol in otto presenze in Bundesliga.

Centrocampista classe 2001, su di lui il Napoli potrebbe continuare a provarci nei prossimi giorni anche se il giocatore vorrebbe la Juventus che insiste da tempo assieme all'Atletico Madrid. I bianconeri però, potrebbero fare un'operazione più per giugno rispetto a ora. Quindi è da capire ora se Kone aprirà all'opzione Napoli o meno, visto che al momento preferirebbe trasferirsi a fine stagione".