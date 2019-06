Sky - Manolas-Napoli, manca ancora l'accordo totale con il giocatore! Domani Giuntoli incontra Raiola, tutto definito con la Roma

Calciomercato Napoli - Accordo con l'AS Roma per Manolas! Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli con la Roma per il difensore greco. Manca ancora l'accordo totale con il giocatore, domani Cristiano Giuntoli incontra Mino Raiola per limare gli ultimi dettagli. Intesa tra la Roma e Diawara.

Manolas-Napoli, manca l'accordo! Domani l'incontro. Tutto fatto per Diawara alla Roma

As Roma news - Gianluca Di Marzo, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Calciomercato Roma - "Domenica 30 giugno scade il termine delle plusvalenze dei club, è corsa contro il tempo tra accordi definiti, visite mediche e altro. Ancora nessuna squadra si è fatta sotto ufficialmente con l'Inter per Mauro Icardi, tutti sanno che è un problema e che più passa il tempo più sarà un'operazione favorevole. Oggi Petrachi ha incontrato l'agente di Diawara, accordo totale. Domani Giuntoli incontrerà a Montecarlo Raiola per limare gli ultimi dettagli con il Napoli, manca ancora qualcosa tra il club e il calciatore. Intesa totale tra Napoli e Roma".