Mangala-Napoli, dal Belgio: "Accordo raggiunto! Il Nottingham fa muro, super cifra offerta per il prestito"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Il club azzurro continua a mettere pressione su Orel Mangala. Secondo quanto riferisce l'autorevole giornalista Sasha Tovalieri, fonte molto affidabile in Belgio, il club azzurro avrebbe rilanciato nelle ultime ore con una nuova offerta al club proprietario del cartellino e raggiunto un accordo totale col giocatore.

Ecco cosa scrive a riguardo Tovalieri tramite Twitter:

Orel Mangala ha raggiunto un accordo personale con il Napoli! Il Nottingham Forest ora complica la trattativa perché non vuole lasciare andare il centrocampista belga. Presentata offerta di prestito: 5 milioni di euro con obbligo di acquisto fissato a 25 milioni di euro e possibile contratto fino a giugno 2028 se l'opzione viene esercitata. Il giocatore ha deciso, vuole lasciare la Premier per approdare in Serie A poichè non considerato titolare da Nuno Espirito Santo".