Calciomercato Napoli. Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Calciomercato L'Originale, trasmissione televisiva in onda su SkySport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Tutino all'Empoli, raggiunge Ciciretti".

"Il Napoli non ha ancora definito tutto per Lobotka. La problematica riguarda i termini di pagamento, il Napoli vorrebbe dilazionarlo in più anni. Ci vorranno ancora 24-48 ore affinché possa diventare un calciatore del Napoli".