Calciomercato Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Llorente ha una richiesta dal Tottenham (scambio di prestiti con Vertonghen), ma il Napoli al momento non pensa ad una partenza dello spagnolo.