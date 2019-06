Sky - Il Napoli conta di chiudere James Rodriguez dopo Manolas e la Coppa America, manca qualcosa col Real

Calcio Napoli mercato ultime notizie - James Rodriguez sempre più vicino al Napoli. Il club azzurro tenta di chiudere dopo Manolas dell'As Roma per il calciatore colombiano del Real Madrid. Fabrizio Romano, giornalista Sky Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle ultime notizie sul mercato calcio Napoli e delle notizie Roma calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Calciomercto Napoli - James Rodriguez

Mercato Napoli ultimissime - Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “Per James manca ancora qualcosa con il Real Madrid. L’impegno del calciatore in Coppa America forse rallenta l’affare. Il Napoli conta di chiudere James Rodriguez dopo Manolas, ha il sì del calciatore è l’approvazione totale di Carlo Ancelotti”.