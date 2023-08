Sportitalia - Napoli pronto al grande investimento a centrocampo: le ultime su Koopmeiners e Gabri Veiga

Notizie Napoli calcio. Con il possibile addio di Piotr Zielinski verso i lidi arabi (l'Al-Ahli insiste), il Napoli sta sondando diversi nomi a centrocampo e sogna il colpo ad effetto.

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Napoli:

La situazione legata a Koopmeiners: l’Atalanta non lo cede per meno di 45-50 milioni più bonus. E possiamo aggiungere che oggi probabilmente non lo cederebbe neanche per quella cifra.

Ma il Napoli ha un altro asso nella manica, si chiama Gabri Veiga, classe 2002, gioiello di straordinario talento del Celta Vigo. Il Celta Vigo chiede il pagamento della clausola da 40 milioni, il Napoli ha intenzione di insistere.