Calciomercato Napoli, KKN - Retroscena Lauriente-Giuntoli, la risposta dell'Udinese per Samardzic

Il Napoli tratta i campioni in vista del prossimo anno. Sono tanti i giocatori nel mirino come Lauriente del Sassuolo e Samardzic dell'Udinese.

Continuano a portare avanti diverse trattative gli azzurri con Cristiano Giuntoli che segue le indicazioni del patron Aurelio De Laurentiis: giocatori giovani di qualità e già pronti per una grande piazza come Napoli. Sono diversi i nomi accostati di continuo al Napoli in queste ultime settimane e ora ci sono novità su Lauriente e Samardzic.

Napoli: Lauriente e Samardzic, le ultime

Calciomercato Napoli - A dare le ultime notizie sul calciomercato del Napoli su Lauriente e Samardzic è la redazione di Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro. Durante la trasmissione Radio Goal si sono fatti i nomi dei due giovani talenti che in Serie A stanno sorprendendo tutti: Lauriente e Samardzic, piacciono al Napoli.

Riguarda il nome spuntato fuori nelle ultime ore, l'attaccante Laurientè del Sassuolo: dalle fonti esclusive della radio ufficiale, il ds Giuntoli ha cercato il ragazzo nei mesi scorsi, ma al momento non si registrano passi avanti nell'eventuale trattiva.

Per Samardzic, invece, la squadra friulana ha fatto una richiesta di venticinque milioni di euro alla società di Aurelio De Laurentiis, le parti si riaggiorneranno per provare a trovare un'intesa in vista del prossimo anno.