Calciomercato Napoli: la risposta di ADL sullo scambio Danilo-Raspadori

Calciomercato Napoli, piace Danilo ma la Juventus in risposa vorrebbe mettere le mani su Giacomo Raspadori. La Repubblica oggi in edicola svela la riposta del club partenopeo sul possibile scambio.

Ecco quanto si legge dal quotidiano:

L’asse con la Juve, però, è complicato per diversi motivi. Si lotta per lo stesso obiettivo minimo ( la qualificazione alla prossima Champions League) e poi soprattutto Cristiano Giuntoli vorrebbe mettere sul piatto la possibilità di uno scambio di prestiti con Giacomo Raspadori. De Laurentiis esclude categoricamente l’ipotesi. Il Napoli non vuole privarsi di Jack, a meno che non arrivi un’offerta importante (superiore ai 20 milioni di euro),