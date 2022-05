Calciomercato Napoli, la frase di Spalletti su Ospina: è un indizio?

Calciomercato Napoli- Addio a Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, Dries Mertens ancora in bilico e grosso punto interrogativo su David Ospina più lontano che vicino. In attesa di capire anche ulteriori situazioni, è questo lo scenario relativo ai 'senatori' in casa Napoli. Tuttavia, come riporta La Repubblica oggi in edicola, attenzione all'estremo difensore colombiano per il quale potrebbero esserci novità in extremis.

Mercato Napoli, il riferimento di Spalletti a Ospina

Mister Spalletti, infati, vorrebbe trattenere il sudamericano su cui ha fatto pieno affidamento in questa stagione. "Ha dimostrato grande professionalità, il discorso riguarda tutti i calciatori che erano a scadenza. Mi piacerebbe che restassero quelli che ho fatto giocare abitualmente", ha riferito ieri il tecnico nel post partita di Napoli-Genoa. Che sia un indizio per il futuro?