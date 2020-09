Cm.it - Ultimatum del City al Napoli, gli inglesi non superano i 70 milioni per Koulibaly! Schiarita per Maksimovic: resterà in azzurro

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, la trattativa tra il Manchester City ed il Napoli potrebbe essere entrata nella sua fase decisiva. A quanto pare, infatti, il club di Guardiola darà un ultimatum, una sorta di dentro o fuori, a De Laurentiis arrivando ad offrire 70 milioni di euro bonus compresi. Tra sabato e l’avvio della prossima settimana, ci sarà l’incontro decisivo tra Fali Ramadani ed il patron azzurro. Nel corso di questo incontro si parlerà anche di Nikola Maksimovic: dopo le difficoltà riscontrate per rinnovare, adesso la strada sembra in discesa ed il difensore dovrebbe per questo restare a Napoli.

Koulibaly napoli