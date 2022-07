Repubblica - Kepa-Napoli: il Chelsea apre al prestito con obbligo! Due le alternative

Arriva l'annuncio da Repubblica riguardo il calciomercato del Napoli e il possibile acquisto di un nuovo portiere. Tra i vari profili seguiti dalla SSC Napoli c'è Kepa del Chelsea e ora ci sono novità.

Napoli su Kepa: le ultime

Calciomercato Napoli - Continuano i sondaggi del Napoli che porta avanti più trattative in diversi ruoli. Per quanto riguarda il ruolo di portiere il Napoli sta lavorando per regalare a Spalletti una valida alternativa a Meret e c'è Kepa del Chelsea che piace. La dirigenza azzurra, nelle ultime ore, ha fatto un sondaggio importante per il portiere.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Chelsea avrebbe aperto al Napoli per il prestito oneroso e obbligo di riscatto di Kepa. Una suggestione forte in casa Napoli, che riflette anche visto l'alto ingaggio del giocatore. Sono due le alternative: Navas e Provedel.