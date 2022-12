Calciomercato Napoli: chi è Jesper Karlsson? Ruolo, caratteristiche e prezzo

Il Napoli guarda già al calciomercato della prossima stagione. Ci sono già diversi nomi che la società di Aurelio De Laurentiis segue sotto gestione del ds Cristiano Giuntoli e tutto lo scouting azzurro, tra questi anche Jesper Karlsson.

Calciomercato Napoli: Jesper Karlsson seguito

Calciomercato Napoli - Il Napoli segue Jesper Karlsson con il calciomercato estivo del 2023 che può diventare determinate per il suo arrivo. Perché la società azzurra rischia di dire addio a Hirving Lozano la prossima estate senza rinnovo. Il calciatore messicano è in scadenza 2024 e senza l'accordo di prolungamento allora sarà ceduto. Tanti i nomi messi in lista dal Napoli per provare a sostituirlo, tra cui anche l'esterno d'attacco Jesper Karlsson.

Jesper Karlsson

Chi è Jesper Karlsson? Ruolo e caratteristiche

Jesper Karlsson è un esterno offensivo sinistro di piede destro che è capace di giocare, appunto, anche sul lato destro del campo in un tridente d'attacco. Il giovane calciatore svedese classe 1998 gioca con la maglia dell'Az Alkmaar in Olanda dal 2020 e ha un lungo contratto in scadenza nel 2026 con il suo attuale club. Alto 1,79 m è dotato di buona tecnica, fisicità e abilità nel dribbling. Sono anni che ha attirato su di lui i grandi club per la sua capacità di andare in gol e per questo ora il Napoli pensa di comprare Jesper Karlsson.

Calciomercato Jesper Karlsson Napoli

Jesper Karlsson Napoli: prezzo e numeri

Da quando è passato all'Az in Olanda il giocatore è in continua crescita e proprio in questi anni che con i suoi numeri sta convincendo Giuntoli e altre società a provare ad investire su di lui. Il Napoli può acquistare Jesper Karlsson perché ha già messo a segno 12 gol e 9 assist in 39 presenze nel 2020/21 e 21 gol e 16 assist in 51 pressenze la passata stagione. Quest'anno è partito con 3 gol e 3 assist in 11 presenze e ha voglia di dimostrare di essere pronto per un top club. Il prezzo che l'AZ Alkmaar fa di Jesper Karlsson per il Napoli e gli altri club è di circa 25-30 milioni di euro, una cifra accessibile per il club azzurro che proverà comunque a ridurre il costo in caso di acquisto.