James Rodriguez-Napoli, Tv Luna: "Si fa solo ad una condizione, ecco la formula proposta da De Laurentiis: si cerca di convincere il Real!"

Ultimissime calcio Napoli - Il direttore di Tv Luna, Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite Twitter sul possibile arrivo alla SSC Napoli del colombiano James Rodriguez. L'attaccante del Real Madrid ha di recente fatto ritorno da Monaco, dopo il prestito al Bayern, e probabilmente lascerà Madrid dove ha poco spazio per giocare: conosce benissimo Ancelotti, che lo ha allenato sia in Spagna che in Germania e le trattative con il Napoli vanno ormai avanti da diverso tempo.

Calcio mercato Napoli, le cifre offerte al Real per James Rodriguez

"Spalmare l’ingaggio di James su un contratto lungo è un’ipotesi futuribile, il Napoli al momento ha garantito al calciatore un ingaggio da 6,5 milioni di euro. Si cerca di convincere il Real Madrid, l’operazione si fa ad una condizione (prestito oneroso a 4/5 milioni di euro, con diritto di riscatto)". Queste le indiscrezioni di calciomercato riportate da Carlo Alvino a proposito della trattativa per James Rodriguez tra Napoli e Real Madrid.