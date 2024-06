Calciomercato Napoli, intriga Thuram! Conte valuta tre alternative: tutti i nomi

Calciomercato Napoli. Antonio Conte cerca rinforzi in tutti i settori del campo per costruire il suo Napoli. Anche a centrocampo, al netto dei ritorni di Gaetano e Folorunsho che saranno valutati in ritiro, il nuovo allenatore potrebbe richiedere una pedina dinamica e con importante struttuta fisica.

Thuram-Napoli, Conte valuta le alternative

Uno dei nomi che piacciono di più al Napoli e Conte per il centrocampo è quello di Khephren Thuram, ma non mancano le alternative. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Servirà comunque un rinforzo, un giocatore dinamico, forte fisicamente, completo, che sappia fare varie cose. Khephren Thuram, anni 23, figlio di Lilian - compagno di Conte alla Juve - e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter, è un profilo che intriga. Nazionale francese, gioca nel Nizza dal 2019. Marco Brescianini non è mai uscito dai radar. Ha 24 anni e il Frosinone dovrà cederlo dopo la retrocessione. Anche Manu Koné (23) del Borussia Mönchengladbach è un nome molto gradito, così come Pierre-Emile Hojbjerg (28), che lascerà il Tottenham avendo il contratto in scadenza tra un anno. Conte lo conosce molto bene.