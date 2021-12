Il Messaggero: Insigne offerto alla Roma, mossa di Pisacane

Ultime di calciomercato per Roma e Napoli per il futuro di Insigne, con i giallorossi che possono rubare il capitano azzurro. Arriva la notizia che Insigne è stato offerto alla Roma dal suo agente Pisacane.

La suggestione natalizia della Roma porta il nome di Lorenzo Insigne. Secondo quanto viene scritto su Il Messaggero il capitano del Napoli Insigne è stato nuovamente offerto alla Roma. Una mossa del procuratore che non è ancora riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto con De Laurentiis. Ecco perché è in contatto con diverse società italiane, a cominciare dall'Inter, e non scarta il Toronto. Ma tra queste c'è anche la Roma su Insigne.