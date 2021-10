Tuttosport - Diversi club interessati ad Insigne: il Milan e due squadre inglesi monitorano la situazione

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora da decifrare. In attesa che si possa trovare un accordo per il rinnovo, sono diversi i club che stanno sondando il terreno nel tentativo di strappare a parametro zero il capitano partenopeo. Ecco le ultime da Tuttosport:

"Dal prossimo 1 febbraio Insigne potrà accordarsi con un altro club senza che il Napoli percepisca nulla per il cartellino, ma è improbabile che ciò accada, nonostante Tottenham, Arsenal e Milan abbiano manifestato più di un interesse ad avere Insigne a parametro zero. È improbabile che Insigne possa fare una mossa del genere, perché vuole «restare concentrato» come ripete a tutte le domande sull’argomento. Ma anche per correttezza nei confronti della squadra di cui da sempre è tifoso e per non negarsi la possibilità di trovare un’intesa con De Laurentiis fino a quando il contratto attuale non sarà scaduto"