Calciomercato Napoli in uscita: sei azzurri pronti all'addio, tesoretto in arrivo per De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport stila una lista di possibili partenti per la rosa del Napoli. Sono sei in tutto e costituiscono una importante possibilità di entrate per finanziare eventuali colpi in uscita in questa sessione di calciomercato. A partire da Hysa e Mario Rui sulle fasce, passando per Rog e Diawara in mediana, ma c'è anche spazio per l'attacco. Verdi e Ounas sono altri due profili che potrebbero trovare spazio al di fuori del contesto azzurro e contribuire così ad un tesoretto per Aurelio De Laurentiis.