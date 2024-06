Calciomercato Napoli, in difesa potrebbe arrivare il nuovo Alessandro Nesta. Almeno così è per Carlo Pellegatti che si è sbilanciato con un paragone importante in diretta. 

Mercato Napoli, Buongiorno il nuovo Nesta? 

Intervenuto a TvPlay, il telecronista Mediaset ha fatto questa comparazione parlando di Alessandro Bungiorno del Torino nel mirino del Napoli col giocatore che ha anche incontrato mister Antonio Conte a Torino. "Buongiorno come impatto può essere il Nesta del nuovo millennio", ha riferito il giornalista.